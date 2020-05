Il surfista “cavalca” l’onda in piscina, il goffo finale è tutto da ridere

Per un po' il turista riesce anche a stare in equilibrio sulla tavola, ma poi cade suscitando le risate dei presenti

Chi lo ha detto che il surf si fa solo in mare? Guardate il turista ripreso in questo video. Guidato da un istruttore, l’uomo poggia i piedi sulla tavola e prova a stare in equilibrio mentre l’acqua, spruzzata a tutta velocità sotto i suoi piedi, crea l’effetto onda. Per un po’ l’improvvisato surfista riesce anche a “cavalcare l’onda”, ma poi cade goffamente suscitando le risate dei presenti!!