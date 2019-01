Il tecnico funambolo: al lavoro su due cavi d’acciaio sospesi nel vuoto

L'uomo procede come se nulla fosse, lentamente ma sicuro, sotto l'occhio della telecamera

Sarà anche “assicurato” con le imbracature di sicurezza, ma arrampicarsi su due cavi d’acciaio sospesi nel vuoto, a decine e decine di metri da terra, non è di certo uno scherzo da ragazzi!! Eppure il tecnico ripreso in questo video sembra sapere il fatto suo. L’uomo procede come se nulla fosse, lentamente ma sicuro, sotto l’occhio della telecamera, neanche fosse un funambolo da circo. Da brividi!!