Il terrorista bambino che accusa la madre: «Ti hanno corrotta»

Uno jihadista bambino, «ma non per questo meno pericoloso di altri», sottolinea un sottufficiale del Ros riguardo al “fermo di iniziativa”, di Ilyass Hadouz, 19 anni, eseguito ieri a Fossano. Il ragazzo, che vive con la madre e la sorella, era da tempo «sotto osservazione» dell’antiterrorismo ed è stato bloccato prima della fuga in Francia che aveva programmato già da qualche tempo.

La terza media presa per il rotto della cuffia, qualche lavoretto e poi i furti in chiesa. Hadouz era stato arrestato dai carabinieri un anno fa perché aveva rubato i soldi della questua nella parrocchia di Fossano. Lui era finito dentro, i suoi complici no, perché erano tutti minorenni, italiani e marocchini.

