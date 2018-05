Il Torino in ritiro a Bormio dall’8 al 22 luglio

Per il sesto anno di fila il Torino andrà in ritiro a Bormio. Oggi sono state ufficializzate le date: la squadra granata si ritroverà in Valtellina dall’8 al 22 luglio per svolgere la preparazione estiva. Lì sarà presentata la squadra, che disputerà almeno tre amichevoli. I tifosi potranno assistere gratuitamente agli allenamenti.