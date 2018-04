Il Torino passa anche a San Siro e vince la Coppa Italia Primavera

Il Torino ha vinto la Coppa Italia Primavera, l’ottava della sua storia. Dopo il 2-0 dell’andata, la formazione granata si è ripetuta a San Siro, superando 1-0 il Milan nella sfida di ritorno della finale.

Successo meritatissimo per la formazione allenata da Coppitelli, che con una attenta gestione del risultato ha contenuto i tentativi di rimonta rossoneri, trovando il gol vittoria a 8 minuti dal termine con Borello.

L’attaccante ha fatto tutto da solo, partendo dalla destra ha superato come birilli diversi difensori del Milan per poi battere il portiere con un tiro deviato da un avversario. Festa grande a fine gara con tutto l’entourage granata e il presidente Cairo, in tribuna a sostenere i giovani della Primavera in questo appuntamento che ha reso il Toro la formazione più titolata della competizione tricolore giovanile.