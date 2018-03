Il Torino ricorda Mondonico: “Piangiamo un amico, ci mancherai”

Ha fatto vincere una Coppa Italia al club granata: "È entrato nella storia della nostra società e nel cuore di tutti i tifosi per il coraggio e per il suo spirito indomito"

“Emiliano Mondonico è entrato nella storia della nostra società e nel cuore di tutti i tifosi per il coraggio e per il suo spirito indomito”. Così il Torino ricorda l’allenatore lombardo sul sito ufficiale del club.

“Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, allenatori, calciatori, settore giovanile – profondamente addolorati, esprimono il commosso cordoglio e la vicinanza ai famigliari di Emiliano Mondonico, mancato oggi all’affetto dei suoi cari e dei suoi tantissimi amici” si legge sul sito del Torino.

“Ex calciatore granata e poi allenatore del Toro con cui ha vinto una Coppa Italia e la Mitropa Cup, Emiliano Mondonico è entrato nella storia della nostra società e nel cuore di tutti i tifosi, oltre alle specifiche competenze, per il coraggio e per il suo spirito indomito, qualità che lo hanno anche contraddistinto come uomo sino all’ultimo. Il calcio perde un apprezzato professionista, il Toro piange un amico. Ciao Mondo, ci mancherai”.