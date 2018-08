Il Torino ufficializza Djidji. E c’è anche Soriano

Colpo in difesa per il Torino, che ha ufficializzato l’acquisto del franco-ivoriano Koffi Djidji. Operazione in prestito con diritto di riscatto: per Mazzarri una pedina importante che andrà a rinforzare il pacchetto arretrato.

Nato a Bagnolet, in Francia, nel 1992, Djidji arriva dal Nantes: “Il Toro mi offre la possibilità di venire in Italia e di misurarmi con la Serie A, un campionato molto difficile e competitivo. Per me questo è un grande orgoglio, può essere una tappa fondamentale per la mia carriera e quindi sono molto felice di poterla vivere” ha detto.

Del giocatore ha parlato anche il presidente Urbano Cairo: “Djidji ha dimostrato di poter occupare tutti i ruoli della linea a tre, dunque si propone anche per le sue doti di versatilità. Attento e concentrato in marcatura, nel Nantes s’è rivelato un elemento molto affidabile”.

Per Mazzarri un colpo anche a centrocampo: in via di definizione l’affare Soriano, in prestito dal Villarreal.