Il Toro a caccia di conferme col Verona. Mazzarri: “Belotti recuperato”

Il Torino, reduce da due vittorie consecutive, è di scena al Bentegodi contro la sorpresa Verona nel lunch match della 16a giornata di campionato (domenica 15 dicembre, ore 12:30). Per i granata una sorta di prova del nove dopo una prima parte di stagione senza dubbio al di sotto delle aspettative. Contro la squadra di Juric, Walter Mazzarri ritrova il Gallo Belotti: “È recuperato al 100%, domani vedrete le mie scelte” ha detto il tecnico toscano in conferenza.

LA CONFERENZA DI MAZZARRI (da Torinofc.it):

SUL VERONA

“E’ in gran forma, bisogna fare i complimenti a Juric. Giocano bene e mettono in difficoltà tutti, basta vedere come hanno giocato contro l’Atalanta a Bergamo nell’ultima partita. Penso sia la rivelazione, insieme al Cagliari, di questo campionato. Come noi, hanno raccolto meno punti di quelli che avrebbero meritati. Dobbiamo giocare una partita importante per fare risultato”.

SULL’ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA

“Come contro la Fiorentina, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento avuto nel primo tempo. Per fare questo, la condizione fisica deve essere massimale. In questa settimana ho avuto una sensazione di ulteriore crescita su questo punto di vista, e questo è molto importante: per fare il calcio che ho in mente io, bisogna essere tutti al 100%”.