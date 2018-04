Il Toro cala un altro poker: 4-1 al Crotone, tripletta di Belotti

Il Torino cala un altro poker e, dopo quelli al Cagliari, rifila quattro gol pure al Crotone. Finisce 4-1 allo Stadio Grande Torino ed è festa grande soprattutto per Belotti, autore di una tripletta. Scatenato il Gallo, che quando gira riesce ad esaltare davvero tutti. Buona prova, però, di tutto il collettivo di Mazzarri, finalmente in grado di esprimersi su livelli convincenti.

LE FORMAZIONI

Granata in campo con il 3-4-1-2, con Ljajic alle spalle del duo Falque-Belotti. A centrocampo agiscono Rincon e Baselli, con De Silvestri ed Ansaldi sulle fasce. Difesa a tre per Zenga, con Trotta e Simy coppia d’attacco per i calabresi.

IL PRIMO TEMPO

Lo show di Belotti si apre al 16′: calcio d’angolo battuto da Ljajic, il Gallo anticipa tutti ed è lesto a colpire sulla ribattuta di Cordaz, portando in vantaggio i suoi. Sirigu salva su Trotta ed al 20′ arriva il raddoppio: Falque riceve palla al limite, si accentra e batte col sinistro, battendo il portiere del Crotone. Al 36′ arriva anche la terza rete: assist di Ljajic su punizione, scivolata di Belotti ed è 3-0. Prima del riposo Cordaz salva proprio su Ljajic, mentre Simy colpisce una traversa su corner.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo il Toro gestisce e al 23′ colpisce ancora con lo scatenato Belotti, su invito perfetto di Iago Falque. Entra in campo Buongiorno, che s’infortuna e lascia i compagni in dieci nel finale, col Crotone che ne approfitta per andare in gol con Faraoni, su cross di Tumminello. Poco male, il Torino vince 4-1: le speranze europee, timidamente, si riaccendono.

TORINO-CROTONE 4-1 TABELLINO

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Bonifazi, Burdisso, Moretti (37′ st Buongiorno); De Silvestri (14′ st Barreca), Rincon, Baselli (28′ st Obi), Ansaldi; Ljajic; Falque, Belotti. A disp. Ichazo, Milinkovic-Savic, Molinaro, Valdifiori, Acquah, Edera, Berenguer, Nkoulou, Butic. All. Mazzarri

Crotone (3-5-2): Cordaz; Pavlovic, Ajeti, Sampirisi; Faraoni, Rohden (36′ st Crociata), Ceccherini, Barberis, Benali (16′ pt Zanellato); Trotta (26′ st Tumminello), Simy. A disp. Festa, Viscovo, Ricci, Giannotti, Diaby, Markovic, Martella. All. Zenga

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Reti: 16′ pt Belotti, 20′ pt Iago Falque, 36′ pt Belotti e 24′ st Belotti, 45′ st Faraoni

Note: ammmoniti Rincon, Faraoni.