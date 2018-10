Toro sciupone: “rischia” la rimonta. Alla fine ci pensa Berenguer: Frosinone ko

Toro sciupone. Costruisce, va sul doppio vantaggio. Si fa rimontare. Ma alla fine vince, grazie ad un gol di Berenguer. Nel primo anticipo dell’8a giornata di Serie A, la squadra di Mazzarri si aggiudica l’intera posta in palio superando 3-2 il Frosinone. Un risultato che issa momentaneamente i granata al sesto posto, in piena zona Europa League.

TORO COL VENTO IN POPPA: UNO/DUE RINCON-BASELLI

Il Torino parte subito col vento in poppa, sbloccando la gara con un con un destro potente e preciso dalla distanza di Rincon (20′), servito da Zaza, e poi giungendo al raddoppio con Baselli (46′) abile a ribadire in rete la conclusione di Zaza respinta da Sportiello.

LA RIMONTA DEL FROSINONE: AGGUANTATO IL PARI

I ciociari, però, non mollano e con una vera e propria reazione d’orgoglio, in 6′, “arpionano” il pareggio con Goldaniga (58′) – abile ad insaccare in rete l’assist di Ciofani, appostato sul secondo palo – e Ciano (64′) – che di testa, su assist al bacio di Campbell, tutto solo in area, buca Sirigu.

CI PENSA BERENGUER: CIOCIARI KO

A decidere la sfida ci pensa Berenguer al 71′. L’azione parte dalla destra con Parigini che crossa basso per Zaza. La conclusione dell’attaccante granata viene ribattuta dalla difesa, il pallone termina fuori area dove è però appostato lo spagnolo che con un gran destro a giro beffa Sportiello. Mazzarri può sorridere. La panchina di Longo scotta più che mai.

Il tabellino

TORINO-FROSINONE 3-2

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Berenguer, Rincon, Meité (41′ st Soriano), Ola Aina (20′ st Parigini); Baselli (35′ st Lukic); Zaza, Belotti. A disp. Ichazo, Rosati, Djidji, Bremer, Iago Falque, Damascan, Edera. All. Mazzarri

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnic (40′ st Soddimo); Zampano, Halfredsson, Chibsah, Molinaro; Ciano; Ciofani (32′ st Perica), Campbell (32′ st Vloet). A disp. Bardi, Ghiglione, Ariaudo, Brighenti, Cassata, Besea, Beghetto, Crisetig, Pinamonti. All. Longo

ARBITRO: Pezzuto

Marcatori: 20′ Rincon (T), 1′ st Baselli (T), 13′ st Goldaniga (F), 19′ st Ciano (F), 26′ st Berenguer (T)

AMMONITI: Ciano (F), Halfredsson (F), Sirigu (T), Krajnc (F), Izzo (T), Meité (T)

NOTE: Angoli: 2-4. Recupero: 1′ pt, 4′ st.