Il Toro saluta Niang: torna in Francia al Rennes

L'attaccante lascia i granata, raggiunto l'accordo per il prestito con obbligo di riscatto

Agli sgoccioli l’esperienza in maglia granata di Mbaye Niang. L’attaccante francese è ormai a un passo dal ritorno in Francia, dal momento che Torino e Rennes hanno trovato l’accordo per il trasferimento.

Niang sbarca in Ligue 1 con la squadra bretone con la formula del prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione. Ha già raggiunto la Francia per le visite mediche ed è pronto alla nuova avventura.

Voluto fortissimamente da Sinisa Mihajlovic, che convinse il presidente Cairo a sborsare 15 milioni di euro per acquistarlo dal Milan, Niang non ha mai espresso totalmente le sue potenzialità nella formazione granata.