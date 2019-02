Il tour di Renzi riparte dal Lingotto, Boschi: “Il Pd ha bisogno del suo coraggio”

L'ex premier accolto dalla standing ovation della Sala Gialla: "In bocca al lupo a Chiamparino per la campagna che lo vedrà contrapporsi ai cialtroni nazionali"

Ricomincia dal Lingotto di Torino il tour di Matteo Renzi per presentare “Un’altra Strada”. Pullman sono arrivati da tutto il Piemonte, ma anche da Modena, Bologna e Firenze. “Il Pd ha bisogno di Renzi, delle sue idee, del suo coraggio – commenta Maria Elena Boschi -. Vuole fare opposizione a questo Governo con una alternativa vera e concreta, anche nel dire quello che pensa”.

IN SALA ANCHE MARTINA

In sala anche il candidato segretario del Pd Maurizio Martina. Il tour era stato interrotto lunedì scorso, poco prima della presentazione del libro a Torino, dopo l’annuncio dell’arresto dei genitori dell’ex premier.

DI FRONTE ALLE DIFFICOLTA’ NON MOLLIAMO

“Di fronte alle difficoltà tutti ci dicono che siamo finiti, ma noi siamo quelli che restano e che non mollano mai” ha esordito Renzi. L’ex premier è stato accolto dalla standing ovation di una Sala Gialla gremita. Tra i primi ringraziamenti quello a Sergio Chiamparino: “In bocca al lupo per la campagna che nei prossimi mesi lo vedrà contrapporsi ai cialtroni nazionali”.

CI METTERANNO LE MANI IN TASCA

“La manovra è già pronta, ci stano solo portando a spasso perché vogliono vincere le Europee. Manovra bis vuol dire che ci metteranno le mani in tasca. Da quando ci sono loro l’economia è in retromarcia” ha poi proseguito l’ex premier.