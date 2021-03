Il traffico si ferma: c’è un grosso serpente che deve attraversare la strada!!

Le persone scendono dalle auto e fermano gli altri veicoli per far passare il rettile

Un enorme serpente, forse un anaconda, viene ripreso mentre tenta di attraversare una strada trafficata in Brasile. Nel video, diventato immediatamente virale, si vedono le persone scendere dalle loro auto e persino fermare altri veicoli per far passare il grosso rettile. L’animale era lungo circa quattro metri e pesava quasi 30 chili. Impressionante!!