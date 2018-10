Il treno corre “sfiorando” case e palazzi

No, non è il set di un film e nemmeno uno scherzo quello che accade un questo video. E’ tutto vero. E riprende il passaggio di un treno a pochi centimetri dalle abitazioni (e da uno scooter parcheggiato). Ora non è dato sapere se la tratta ferrata sia stata gettata nel cuore del centro abitato o se, all’opposto, i palazzi siano stati innalzati praticamente a ridosso dei binari. Di sicuro quanto accade in questo video è a dir poco allucinante per non dire pericoloso.