Il Trucco c’è – Da Selena i prodotti e i trattamenti per la bellezza di grandi e piccini

Il Trucco c’è e si vede pure, perché da otto anni Selena Tassinati si occupa della bellezza dei suoi clienti. Dal dicembre scorso è in via Luini 147 con un campionato completo di prodotti professionali per donna uomo e ultimamente anche bambino, gli stessi dei Saloni ma a prezzi più contenuti.

Tutto per i capelli, dallo shampoo ai balsami, passando per le creme corpo e viso, creme e attrezzatura per le cerette, pettini, forbicine, profumi della linea Acqua dell’Elba e molto altro. Ma il negozio è anche specializzato in ricostruzione unghie (e vende il materiale per farlo a casa), in trattamenti Reiki e il 19 maggio vi aspetta per una dimostrazione di LEE (Lavaggio Energetico Emozionale). Il Trucco c’è apre dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.30, 15.30-19.15 e il sabato mattina (pomeriggio solo su appuntamento).

Contatti: 327.3383420.