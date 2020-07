Il vero latino estivo a Moncalieri: cucina, musica, spettacolo e tanto divertimento

El Verano Divino per vivere a 360 gradi sapori, colori, profumi e divertimenti in salsa caraibica

In corso Trieste 10 un angolo di Cuba e di Santo Domingo

Un angolo di Cuba e di Santo Domingo direttamente a Moncalieri, per vivere a 360 gradi sapori, colori, profumi e divertimenti in salsa caraibica: dal 18 luglio e sino al termine di settembre El Verano Divino sarà tutto questo: un ambiente frizzante, divertente e coinvolgente che riporta alla memoria i mitici Punti Verdi.

Lo sarà anche adesso nell’area allestita a tempo di record dalla Fast Events in corso Trieste 10. E gli organizzatori ringraziano il Comune di Moncalieri, le Giubbe Verdi/Protezione Civile di Moncalieri e la Croce di San Giovanni che garantisce tutte le sere la sicurezza con l’ambulanza.

Tutte le sere, sette giorni su 7 dalle 20 in poi (con ingresso gratuito) grigliate con Massi e Rasiel, cucina tipica cubana e dominicana (con Auris e Barbara), tante bevande e cocktail (serviti da Maua, Silvito, Dorina e Giury), Mimmo, Alberto e Majto che accolgono il pubblico. Ma anche tanta musica latina dal vivo: salsa, bachata, reggaeton insieme a parte dello staff che anima solitamente il Palon Divino di Torino. Come il Dj Vega o come Dany e il Corpo di Ballo di Leo e Laura su Mecanica che faranno ballare e divertire il pubblico insieme ad alcuni rappresentanti del corpo di ballo già ben conosciuti dal pubblico torinese. E al lunedì anche la diretta su Facebook dei Cuban Flex.

Sono tanti quelli che hanno contribuito a mettere in piedi El Verano Divino: Osvi Latino e Sabino,il fotografo Riccardo Fontanone. Un’area da almeno 150 persone, per serate. indimenticabili e in piena sicurezza, perché sono rispettate alla lettera tutte le regole post Covid.

EL VERANO DIVINO, corso Trieste 10 Moncalieri. Per info e prenotazioni: tel. 349 8590990.