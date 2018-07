Il vescovo fa la “guida alpina” sulla vetta del Rocciamelone

Da guida spirituale a guida escursionista, il passo è breve, per un vescovo come monsignor Derio Olivero.

Quest’estate, il 2 e 3 agosto, dopo 5 anni, riprende vita una tradizione molto cara a un gruppo di fedeli della Val Chisone: l’uscita sul Rocciamelone, in compagnia del vescovo di Pinerolo. Il monte Rocciamelone in Val di Susa (3.538 metri sul livello del mare) ha un significato importante in particolar modo per i fedeli della frazione Dubbione di Pinasca, perché era una meta molto amata dal loro storico parroco don Mario Ambrosiani, che era solito accompagnare dei gruppi sino in cima. Ed è proprio sulla cima che è stata posata una sua fotografia, dopo la morte. Un ricordo a cui si è aggiunto quello di un collaboratore importante della parrocchia di Dubbione: il pinaschese Franco Maccari, scomparso lo scorso anno. «La tradizione stava scemando e abbiamo pensato di chiedere al vescovo se voleva partecipare a questa uscita» racconta Elena Maccari, che segue le orme del padrino Franco, nel tener vivo questo appuntamento.

«Mi hanno chiesto di andare con loro e mi interessava farlo, per questo ho accettato – commenta monsignor Olivero -. L’iniziativa è bella, come pure la meta, e mi dà anche la possibilità di camminare». Il vescovo, infatti, è un grande amante delle montagne, ma dal suo ingresso il 15 ottobre scorso, quelle del Pinerolese non ha potuto godersele, perché l’agenda è sempre piena di impegni. In questi anni, passati come parroco nel Fossanese e come vicario generale del vescovo di Fossano, ha organizzato diverse uscite con i fedeli: «Per esempio sul Monviso» ricorda. Un appuntamento che vorrebbe ripetere anche con la Diocesi di Pinerolo.

La sua passione per la montagna ispira le sue prediche così come quella per l’arte e per la musica. In occasione della scorsa Pasqua ha lanciato il ciclo “Fede con arte”, dove commentava quadri famosi. Il ciclo è stato riproposto tra fine maggio e giugno, con protagonisti Caravaggio e Leonardo Da Vinci, registrando sempre il pienone. Mentre, se si pensa alla musica, molti ricorderanno la sua esibizione dopo la cerimonia di ingresso del 15 ottobre e le prediche ai ragazzi, dove parte spesso da canzoni di attualità come quelle di Fedez e J-Ax. Per partecipare a “Col vescovo Derio sul Rocciamelone”, c’è tempo per iscriversi fino a venerdì 27 luglio. Per info: 348.7796683, 340.7169113 o [email protected]