Il vicino di Pilla indagato da sei anni: è accusato di falsa testimonianza

IL CASO Il ritrovamento di due pale non convince il pm, ma lui non può dimostrare la propria buona fede

Da sei anni vive in una sorta di limbo che gli toglie il sonno. Indagato per falsa testimonianza in un’inchiesta per omicidio. Sospettato di aver mentito, ma senza possibilità di dimostrare la propria buona fede, dal momento che il delitto è rimasto irrisolto e manca una verità con cui fare il confronto.

Per comprendere la condizione di Antonio D’Andrea, 59 anni, operaio edile, assistito dall’avvocato Carlo Alberto La Neve, bisogna riavvolgere il nastro e tornare al 3 agosto 2011, quando alle 4 di mattina entra nella caserma di Castiglione e comincia a rispondere alle domande dei carabinieri che indagano sull’esecuzione di Paolo Pilla.

Il cadavere dell’informatico, freddato con tre colpi di pistola, è stato trovato il giorno prima nella villa che aveva comprato all’asta a Rivalba. D’Andrea è il vicino di casa, forse l’ultimo ad averlo visto in vita, di sicuro il primo – con la ex compagna della vittima – a scorgere il corpo dentro una buca.

