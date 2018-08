Il video di Dj Solomun girato in GTA V!

Dopo il successo della sua apparizione in GTA Online: After Hours, ecco il video musicale ufficiale di “Customer Is King,” il nuovo singolo del DJ Solomun di Los Santos, girato interamente in Grand Theft Auto V.

Questa è la prima volta che Rockstar Games ha siglato una partnership con un artista per lanciare la sua musica utilizzando il mondo di Grand Theft Auto V come piattaforma. Girato e diretto da Rockstar Games in collaborazione con Solomun e la sua etichetta Diynamic Music per la loro 100esima pubblicazione, il video “Customer Is King” presenta motion capture e animazioni personalizzate e racconta una storia inedita collegata agli eventi della storia originale di GTAV.

Guarda il video musicale di “Customer Is King” come è presentato su Noisey e ammira come Solomun affronta la sua dura giornata di lavoro facendo consegne per tutta Los Santos cercando di non essere coinvolto nel caos quotidiano della città. Girato interamente nel mondo di GTA V questa è la prima volta che un artista reale debutta con la sua nuova musica all’interno dell’universo di GTA. Anche gli altri DJ residenti in Los Santos, Tale Of Us, Dixon e The Black Madonna faranno un salto per suonare insieme nelle prossime settimane.