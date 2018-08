Il villaggio del crimine tra stupratori, pusher e depositi della droga

L’ANALISI. Ecco cosa accade realmente in via Giordano Bruno

Quando, nel marzo di cinque anni fa, i primi occupanti abbatterono le recinzioni blu su via Giordano Bruno e presero possesso delle palazzine del fu villaggio olimpico di Torino 2006, qualcuno affisse un cartello con su scritto “Benvenuti a Casa Africa”. E per mesi, se non anni, il ghetto dell’ex Moi venne presentato così agli occhi dei torinesi: un rifugio sicuro per disperati, richiedenti asilo, profughi in fuga dalla guerra. Uomini, donne e bambini che innanzitutto andavano aiutati. Poi, con il passare del tempo, nella mente dei residenti di piazza Galimberti e del quartiere Lingotto iniziò a insinuarsi un tarlo.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI