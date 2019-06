Il vincitore prende tutto

And the winner is… Di certo non Torino. Perché probabilmente ha vinto tutta Italia, come dimostrano le parole di Conte e Mattarella (anche nel 2006 si fece di tutto per intestare all’Italia intera i Giochi di Torino), ma non Torino. I Giochi sono stati assegnati a Milano e Cortina, battendo la concorrenza di Stoccolma. Quindi sì, un trionfo per l’Italia intera. Ma non per Torino, appunto, perché Torino aveva scelto di correre da sola, di trasformarsi in concorrenza interna. E non voglio credere che sia stata una scelta deliberatamente suicida. Ma in compenso sarebbe troppo facile riempire fosse con il senno di poi e tendere una mano che forse qualcuno non vuole stringere. Il presidente della Regione Alberto Cirio, come il suo predecessore Chiamparino, vuole provarci, tentare di prendere forse le briciole olimpiche, che sembrano però ben lungi da cadere dal tavolo di Milano e Cortina. Alle quali cosa potremmo offrire in realtà? I nostri impianti, certo. Che so, la pista da bob cui abbiamo tolto tutta l’ammoniaca necessaria al refrigeramento perché non la si sapeva gestire, i trampolini abbandonati, l’impianto del biathlon con il suo hotel deserto… Insomma, cosa abbiamo che Milano e Cortina non sappiano mettere insieme da sole? E quali saranno gli equilibri politici necessari per arrivare a questo? «The winner takes it all» cantava ieri il sottosegretario Giorgetti, forse senza sapere di cosa parlava quella canzone degli Abba. Di un divorzio e di un amore finito…