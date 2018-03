Il volto di Salvini a forma di uovo pasquale sui manifesti torinesi

Il leader leghista era già finito due anni fa nel mirino dell'artista che lo aveva trasformato in Hitler

Il volto del leader leghista Matteo Salvini abilmente deformato a forma di uovo, poi un famoso concetto di Carl Marx, anche questo storpiato ne “L’uovo nuovo” (da “l’uomo nuovo”), e infine l’utilizzo del logo di una nota catena di supermercati, Esselunga, ovviamente inconsapevole. Sono i manifesti, non firmati, ma realizzati con ogni probabilità da Andrea Villa, definito il Bansky di Torino, comparsi questa mattina in alcune zone della città che scherzano sul leader della Lega Nord in occasione delle feste di Pasqua.

QUANDO SALVINI FU TRASFORMATO IN HITLER

Salvini era già finito due anni fa nel mirino dell’artista torinese che lo aveva trasformato in Adolf Hitler grazie a un rasoio a mo’ di baffi sul labbro superiore. Oggetto della satira grafica di Villa sono stati anche la sindaca Chiara Appendino il giornalista Maurizio Belpietro e Alessandra Mussolini.