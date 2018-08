Il wedding planner non si trova. Le coppie e i fornitori disperati

C’è la coppia che si sposa sabato e non sa se avrà un ristorante, i fiori e il cantante. Altri hanno già celebrato le nozze, ma aspettano ancora l’album delle foto. E tantissimi altri hanno pianificato il giorno più bello della loro vita con un wedding planner che non si fa più trovare: «È la Wanna Marchi dei matrimoni», tuona uno dei fornitori, che aspetta 50mila euro per l’intrattenimento musicale di decine di nozze. Il fioraio, invece, ha un credito di 180mila euro e per questo ha raccontando tutto su Facebook. Poi ha denunciato ai carabinieri una presunta minaccia: «Mi ha puntato contro il coltello e ha detto che sgozza me e mia moglie», tuona Marco Traverso, titolare del negozio chierese Flora Folies. Il destinatario di queste accuse è Orlando Giordani, titolare di “Nonsolofoto” insieme a Jessica Pilla. L’attività propone “pacchetti” completi a prezzi scontatissimi, puntando su grandi numeri e su convenzioni con ristoranti, gioiellerie, fioristi e musicisti: pare che ogni anno passino dalla sede di Poirino circa 1.600 coppie. Ieri mattina ce n’erano diverse decine, accorse in via IV Marzo per chiedere conto di quello che stava succedendo. In molti, infatti, hanno ricevuto la telefonata con cui Traverso annunciava che non avrebbe più portato i fiori: «Ho staccato la spina dopo tutti gli assegni scoperti». Poi, a catena, sono arrivati tutti gli altri: un negozio di bomboniere si è già rivolto a un avvocato per un credito da decine di migliaia di euro; il musicista Cesar Lafayette paragona Giordani a Wanna Marchi e dice di aver già sporto denuncia per truffa. Quindi aggiunge: «Non mi sarei mai aspettato che fregasse anche noi: ci ha lasciati qui a difendere un baluardo che non c’è più». Tutto ciò è già stato riferito ai futuri sposi, che ieri si accalcavano davanti alla sede (chiusa) di Poirino: «Ho pagato 6mila euro per sposarmi sabato e oggi è andato tutto in fumo», spiega Francesca Caradonna, quasi in lacrime. Abdul El Amrani, Luana Ciliberti e Roberto Marrari le fanno eco: «Non sappiamo se riceveremo i servizi per cui abbiamo pagato». Dal canto suo “Nonsolofoto” tace. Non risponde nessuno a tutti i recapiti telefonici dell’azienda, così l’unica difesa arriva da Facebook, firmata da Giordani e Pilla: «È in atto una campagna diffamatoria e spregevole. Rassicuriamo tutti gli sposi che hanno un contratto con noi: è caduto un fiorista e non la nostra società, che garantisce in maniera categorica tutti i servizi facenti parte della nostra organizzazione. Cercheremo per quanto è possibile di rispondere alle paure di centinaia di sposi». Sotto, però, ci sono quasi 1.400 commenti: arrivano quasi tutti da sposi che li accusano di averli truffati.