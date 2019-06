Imbocca contromano la tangenziale a Moncalieri: “bloccato” da un’ambulanza

L'uomo è stato fermato all'altezza del chilometro 6 grazie al provvidenziale arrivo del mezzo di soccorso. Solo per puro caso non ci sono stati incidenti

Al volante della sua Fiat Bravo, ha imboccato contromano la carreggiata sud della Tangenziale di Torino. E solo per puro miracolo non ha provocato un incidente. Il folle episodio è accaduto nella notte tra sabato 15 e domenica 16, nel territorio comunale di Moncalieri.

IMBOCCA LA STRADA IN SENSO CONTRARIO

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Municipale, l’incauto automobilista, un 39enne di Grugliasco, prima ha preso in senso contrario la strada che da Trofarello conduce verso Torino e poi ha imboccato la sopraelevata di Moncalieri, in direzione Savona, sempre dalla parte sbagliata.

FERMATO DA…UN’AMBULANZA

L’uomo è stato fermato all’altezza del chilometro 6, grazie al provvidenziale arrivo di un’ambulanza. Solo per puro caso, dunque, non si sono verificati scontri frontali. Poco dopo, sul posto, è arrivata anche una pattuglia della Polstrada, che ha subito provveduto a bloccare, sia pure per qualche minuto, il traffico evitando, così, ulteriori rischi alla circolazione.

SOFFRIREBBE DI PROBLEMI PSICHICI

Il conducente della Bravo, una volta identificato, è stato caricato a bordo di un’ambulanza e quindi accompagnato in ospedale a Moncalieri dove è stato sottoposto ai controlli del caso: nei suoi confronti è scattata una dura sanzione ma anche la segnalazione alla Prefettura con la richiesta di revoca della patente. A quanto pare, stando almeno alle prime notizie, sembra che soffrisse di problemi psichici.