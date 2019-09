Imbocca la strada contromano. Ubriacone tampona gli agenti

Aveva alzato talmente il gomito da non essersi accorto di aver imboccato una strada contromano, quando i vigili l’hanno invitato a fare retromarcia, ha urtato l’auto degli agenti di Villafranca Piemonte. È così che un 34enne ci ha rimesso la patente, dopo aver dovuto soffiare nel palloncino, registrando 2,95 grammi di alcol per litro di sangue, quasi 6 volte il limite di legge di 0,5.

Il fatto è successo martedì sera a Vigone, ultima sera della festa patronale di San Nicola. Alle 20,30, la polizia municipale di Vigone e Villafranca era in piazza Clemente Corte, quella del luna park, per controllare la situazione, perché un’ora dopo ci sarebbero stati i tradizionali fuochi d’artificio al vicino campo sportivo.

Gli agenti e diverse persone presenti in piazza hanno visto dei fari in lontananza, provenire da via Fiochetto, una strada a senso unico: era un auto che procedeva in contromano. I vigili hanno fermato l’Audi e hanno invitato l’autista, residente in un paese limitrofo, a fare retro, senza prendere provvedimenti, perché lui aveva ammesso di non conoscere e di essersi sbagliato. Il giovane, però, ha fatto una manovra maldestra, urtando la macchina della Municipale di Villafranca e così è stato nuovamente fermato.

I carabinieri sono intervenuti per effettuare l’alcoltest. Il guidatore ha detto di aver bevuto solo una birra e un amaro in un locale del paese, ma il risultato del test non ha lasciato dubbi sul suo stato di ubriachezza, perciò gli è stata ritirata la patente e scatteranno le sanzioni del caso.