Imbranato al volante. Guardate cosa combina questo tizio immortalato da una telecamera di sicurezza. In centro non si passa, causa lavori in corso. Allora il conducente della vettura si vede costretto a far retromarcia e tornare al punto di partenza. Qui però accade il patatrac! Al momento di imboccare un’altra stradina, nonostante l’ampio spazio di manovra a disposizione, l’automobilista non sterza e centra in pieno un muro.