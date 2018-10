Imbrattato il Duomo di Pinerolo, vernice rossa sul portone

Volantini di attivisti "no border" sulla facciata dello storico edificio di culto: il parroco ha sporto denuncia

Vandali in azione a Pinerolo. Un gruppo di attivisti “no border”, che si battono per l’abbattimento delle frontiere e per la libera circolazione dei cittadini – migranti compresi – sul territorio europeo, ha imbrattato nella notte il Duomo.

Vernice rossa sul portone dello storico edificio di culto, mentre sulla facciata dello stesso sono stati attaccati quattro volantini che fanno riferimento allo sgombero di Chez Jesus eseguito mercoledì scorso a Claviere.

Il parroco della cattedrale di San Donato, don Luigi Moine, ha sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando sull’accaduto anche con l’ausilio delle telecamere presenti in zona. Già domenica scorsa alcuni attivisti “no border” avevano interrotto una messa nella cattedrale di Susa e in una parrocchia di Torino per leggere un comunicato.