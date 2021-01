Immagini e parole

Fa effetto la Torino in zona rossa del primo dell’anno: rari passanti che svicolano via sotto gli ombrelli, bersagliati da una pioggia gelida che non si è ancora decisa a diventare neve; piazza San Carlo vuota; nessuna coda davanti ai musei, come eravamo abituati da tanto tempo nei giorni di festa. Un panorama spettrale, che più che al 2021 ci fa pensare a ciò che ci siamo lasciati dietro, a cosa e a chi abbiamo perduto, al fatto che solo un anno fa sentivamo parlare di questa influenza, in una città remota della Cina, e non credevamo di poterci ritrovare in una situazione simile.

Tanto meno di non sapere quando ne potremmo uscire. E guardiamo le fotografie e i video che ci arrivano proprio da quella città cinese, foto che ci parlano di festeggiamenti dell’anno nuovo (le tradizioni occidentali hanno invaso la Cina?) in strada, tra brindisi e palloncini, discorsi epici del governo, ma sempre con la mascherina ben incollata al viso. Magari qualcuno dirà anche che è tutta una sceneggiata governativa… Da sempre ci serve un colpevole, un capro espiatorio, un irresponsabile da incolpare. Ma non è questo il tempo. È il tempo «dei costruttori», per usare le parole del presidente Mattarella, il tempo di lavorare per ricostruire, prima ancora di risanare. Il problema è che di questi tempi è più facile vedere gente con l’elmetto per andare alla guerra (politica) che non il caschetto da cantiere.

