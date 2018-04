Immensa Juventus, ma non basta: rigore all’ultimo minuto, Ronaldo salva il Real

Così fa male. Fa troppo male. La beffa all’ultimo secondo, quando la rimonta perfetta era praticamente servita. Quando i supplementari sembravano cosa fatta. Non basta segnare tre gol a una grandissima, enorme, immensa Juventus per ribaltare lo 0-3 dello Stadium. All’ultimo istante si materializza l’incubo, il solito Ronaldo, il distruttore di sogni bianconeri. E l’1-3 del Bernabeu, con rigore contestato in extremis, basta al Real Madrid per andare avanti a scapito della Signora.

LE FORMAZIONI

Allegri deve rinunciare a Dybala e schiera Diego Costa e Mandzukic nel tridente offensivo completato da Higuain. In difesa c’è Benatia, assente allo Stadium, al fianco di Chiellini. Nel Real invece il grande assente è Ramos, squalificato. Manca anche Benzema, sostituito a sorpresa da Bale.

IL PRIMO TEMPO

Pronti via e la Juve passa. Khedira pennella un gran pallone dalla destra e Mandzukic, indisturbato, colpisce. Higuain si divora il raddoppio, ma la Juve c’è. Il Real sembra intimorito, costruisce palle gol ma vacilla a ogni ripartenza bianconera. Bale manca il bersaglio di tacco, Isco segna in fuorigioco, mentre Navas si ritrova tra le mani un pallone deviato col ginocchio da Mandzukic. Piccolo giallo al 17′: Allegri spende un cambio – Lichtsteiner per De Sciglio – credendo che l’ex milanista abbia problemi fisici. Entra lo svizzero e, dopo un miracolo di Buffon su Isco, al 37′ arriva il raddoppio: altro cross dalla destra, stavolta di Lichtsteiner, e nuovo stacco imperioso di Mandzukic per lo 0-2. Si sentono solo i tifosi bianconeri, ma al 45′ è la traversa a salvare Buffon sullo stacco di Varane.

LA RIPRESA

Al rientro in campo due cambi nel Real: Vazquez e Asensio per Casemiro e Bale. Il Real mantiene l’iniziativa, ma Buffon è attento su Ronaldo; Navas, invece, si oppone al destro di Higuain. Al 15′, però, il portiere ‘Blanco’ combina la frittata: papera incredibile su cross di Douglas Costa, Matuidi è a due passi e insacca. La rimonta capolavoro è completa, si ricomincia dalla perfetta parità. La Juve arretra il baricentro, deve rifiatare dopo il grande sforzo. Buffon è provvidenziale sul destro di Isco, Varane calcia fuori in mischia. Un po’ di fiatone nel finale, ma sembra fatta orma, almeno per i supplementari. E invece a pochi secondi dal termine il giallo. Torre di Ronaldo, Benatia entra scomposto su Vazquez: rigore. Buffon protesta e viene espulso, ma è tutti inutile. Entra Szczesny per Higuain, ci vogliono 5 minuti per battere il penalty. E Ronaldo non sbaglia. Il solito Ronaldo. L’incubo della Juve. Ma così fa ancora più male.

REAL MADRID-JUVENTUS 1-3 TABELLINO

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Casemiro (1′ st Vazquez), Modric (30′ st Kovacic), Kroos; Isco; Bale (1′ st Asensio), Ronaldo. A disp.: Casilla, Benzema, Theo, Llorente. All. Zidane

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio (17′ pt Lichtsteiner), Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain (50′ st Szczesny), Mandzukic A disp. Rugani, Asamoah, Marchisio, Sturaro, Cuadrado. All. Allegri

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Reti: 2′ pt e 37′ pt Mandzukic, 15′ st Matuidi, 52′ st rig. Cristiano Ronaldo

Note: espulso al 48′ st Buffon per proteste. Ammoniti Pjanic, Carvajal, Mandzukic, Lichtsteiner, Alex Sandro, Douglas Costa, Marcelo, Varane.