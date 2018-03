Immersione fatale: sub piemontese muore nelle acque del lago di Como

Non sono purtroppo valsi a nulla i tentativi effettuati dai soccorritori per salvare la vita di un sub di 60 anni originario di Cuneo ma da tempo trapiantato a Milano. L’uomo, colpito da un malore, probabilmente un attacco cardiaco, mentre faceva un’immersione nelle acque del lago di Como, non ha avuto scampo.

LA VITTIMA E’ CLAUDIO TURCO

Claudio Turco, questo il suo nome, era in compagnia di un amico di 42 anni, che ha lanciato l’allarme una volta capita la gravità delle situazione. I due sub si trovavano in località Oliveto Lario, frazione Limonta nel Lecchese, ed erano arrivati ieri mattina sul posto per immergersi nel lago.

L’ARRIVO DEI SOCCORSI SUL POSTO

Dopo il malore che ha colpito il sessantenne piemontese, è subito partita la chiamata al numero unico per le emergenze civiche (112) che ha consentito l’invio sul posto del personale di soccorso, arrivato a bordo dei mezzi dell’ambulanza dei volontari di Bellagio, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, cui ha fatto da supporto l’elicottero inviato sul posto da Como.

ATTREZZATURA SOTTO SEQUESTRO

Tutti i tentativi effettuati per rianimare Turco sono stati però vani. Tutta l’attrezzatura del subacqueo è stata posta sotto sequestro. Il sessantenne cuneese era considerato un sub molto esperto e meticoloso.