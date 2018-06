“Immigrati tornate a casa vostra”: polemica a Giaveno per il manifesto di Forza Nuova [FOTO]

Rivolta social per far rimuoverlo al più presto. Nella notte spunta anche uno striscione nei pressi di una struttura che ospita alcuni profughi: "La pacchia è finita"

E’ bufera a Giaveno, nel Torinese, per un manifesto di Forza Nuova che ha dato il via a una vera e propria rivolta social. “Ogni terra ha il suo popolo, ogni popolo ha la sua terra. Immigrati tornate a casa vostra”: queste le parole, scritte anche in arabo e cinese, che campeggiano sul manifesto.

Usseglio Viretta, referente di Forza Nuova in Val Sangone, ha spiegato che “è affisso nella bacheca politica del partito e che lo spazio ci è stato concesso dall’ente preposto”.

Nella notte, nelle vicinanze di una struttura che ospita alcuni profughi, è comparso anche un altro striscione sempre firmato Forza Nuova con su scritto “La pacchia è finita, tornate a casa vostra”.