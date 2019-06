Immobiliare Cavecchia – Amministrare la casa vendere e acquistare non è più un problema

La casa da comprare, da vendere o, ancora “peggio”, da amministrare. Affari delicati, a volte antipatici da gestire se non ci si affida a chi sa svolgere bene questa professione. Il nostro consiglio, quindi, è quello di rivolgersi all’Immobiliare Cavecchia di via Passo Buole 14 a Torino, un’eccellenza del quartiere Mirafiori Sud, nata nel 1997, ma in grado di operare su tutto il Torinese. Tra i fiori all’occhiello di questa agenzia guidata da Alessandro Cavecchia, c’è la spiccata capacità di valutazione degli immobili. Un particolare non da poco che consente sia al venditore, sia all’acquirente, di raggiungere sempre l’affare giusto. L’Immobiliare Cavecchia è in grado, tra l’altro, di occuparsi della gestione di intere proprietà o palazzi di appartenenza a un unico proprietario espletando i diversi compiti dell’amministratore, dal ritiro degli affitti, al pagamento del riscaldamento. Un servizio importante e delicato che alleggerisce di molto le responsabilità dei proprietari. Infine. Da qualche tempo è nata anche un’agenzia online dedicata esclusivamente alla locazione, la “offertaffitti.it”, il portale dove cercare le proprie occasioni.

Indirizzo: via Passo Buole 14, Torino

Telefono: 333.7797940 riceviamo solo su appuntamento

Sito: www.offertaffitti.it