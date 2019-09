IMMOBILIARE CAVECCHIA-COMPRARE, VENDERE, GESTIRE CASE SENZA PROBLEMI

L’affare casa, nel vero senso del termine, non è più un problema. Non lo deve essere né quando si compra, né quando si vende, né quando si affitta e, tantomeno, quando si devono gestire interi appartamenti. Tutte procedure delicate per le quali è necessario affidarsi ai professionisti veri. Come Immobiliare Cavecchia di via Passo Buole 14 a Torino, un’eccellenza del quartiere Mirafiori Sud, nata nel 1997, ma in grado di operare su tutto il Torinese. L’agenzia fa parte del gruppo Frimm, un network che permette la condivisione degli immobili su tantissime agenzie. Tra i fiori all’occhiello di questa agenzia guidata da Alessandro Cavecchia, c’è la spiccata capacità di valutazione degli immobili. L’Immobiliare Cavecchia è in grado, tra l’altro, di occuparsi della gestione di intere proprietà o palazzi di appartenenza a un unico titolare. Infine, da qualche tempo è nata anche un’agenzia online dedicata esclusivamente alla locazione, la “360immobiliare.com”.

Immobiliare Cavecchia, via Passo Buole 14, Torino

333.7797940, riceviamo solo su appuntamento

www.360immobiliare.com