IMMOBILIARE CAVECCHIA- IL MATTONE È UN AFFARE DA PROFESSIONISTI, PROPRIO COME NOI

Da più di vent’anni l’Immobiliare Cavecchia di via Passo Buole è la riposta concreta, efficiente e puntuale a tutti quelli che hanno problemi con la casa. Un bene prezioso e duraturo per molti, ma mai come in questo caso ci si deve affidare a professionisti del mestiere. E l’agenzia coordinata da Alessandro Cavecchia lo è, come dimostrano gli eccellenti risultati raggiunti negli ultimi anni. Comprare, vendere, affittare, ma anche gestire proprietà più grandi o interi palazzi (occupandosi di tutte le mansioni dell’amministratore, dal ritiro degli affitti, al pagamento del riscaldamento). Non c’è nulla che l’Immobiliare Cavecchia non sia in grado di portare a termine con efficienza. L’agenzia, aperta nel 1997, è entrata a fare parte del gruppo Frimm, un network che permette la condivisione degli immobili su tantissime agenzie e uno dei suoi punti di forza, da sempre, è l’abilità nella di valutazione degli immobili. Inoltre da qualche tempo è nata anche un’agenzia online dedicata esclusivamente alla locazione, la “360immobiliare.com”.

Immobiliare Cavecchia, via Passo Buole 14 Torino.

Telefono: 333.7797940.

Orario: riceviamo soltanto su appuntamento da lunedì a venerdì.

Sito internet: www.360immobiliare.com, agenzia.cavecchia@libero.it