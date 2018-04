Immobiliare SNC – Un team affiatato per la tua casa

Quella dell’Immobiliare SNC è una storia giovane e brillante, già ricca di traguardi: le prime esperienze dei suoi soci nel campo delle case è del 2009, nel 2014 l’apertura della sede di Collegno, poi due anni fa quella di via Frejus 93/A in piena zona Cenisia e più di recente quella di via Nicola Fabrizi. Ora come allora siamo una squadra molto affiatata: «Non ci lega la parentela – spiega Antonio Rullo – ma siamo come tre fratelli per tutto il tempo che passiamo insieme e al servizio del pubblico. E l’affiliazione in franchising a Tempocasa è una garanzia».

L’Immobiliare si occupa con competenza di tutto il residenziale privato, sia per la compravendita che per le locazioni, anche grazie ai vantaggi offerti da Più Mutui Casa. Inoltre vi sono un geometra e un architetto in sede, si appoggia ad un’impresa edile di fiducia, offre la consulenza di un notaio per tutte le pratiche inerenti al passaggio di proprietà.

«Siamo attrezzati per soddisfare appieno tutte le richieste dei nostri clienti, per questo effettuiamo preventivi e valutazione gratuite. Siamo anche un’agenzia in espansione con un organico sempre in crescita. Per questo prendiamo in considerazione oggi e nel prossimo futuro nuovo personale da formare o direttamente inserire nella nostra attività».

L’agenzia osserva i seguenti orari: 9-21 dal lunedì al venerdì, 9-18 il sabato.

Contatti: 011.19500671.