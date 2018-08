Immondizia e devastazione: gli Amici del remo in agonia

Fuori, la sbarra di un passaggio a livello prova, inutilmente, a impedire l’accesso agli estranei. Dentro, l’atmosfera è simile a quella di un film post-apocalittico. Agli Amici del Remo di corso Moncalieri 422 il tempo è inesorabilmente fermo a quel maledetto 25 novembre 2016, quando l’alluvione si portò via tutto. Oggi delle feste, delle cene, dei balli e delle uscite in canoa è rimasto un flebile ricordo, perché il presente racconta di un edificio in completa rovina, pericolante e pericoloso.

Ci si fa largo tra l’erba troppo cresciuta e che nessuno ha mai più tagliato da quel giorno, facendo anche attenzione a non passare sotto la tettoia penzolante della struttura a fianco, dove ancora campeggia la vecchia scritta. E appena varcato l’ingresso, si rimane colpiti dalla desolazione più totale. C’è praticamente di tutto. Tavoli, mensole, capi d’abbigliamento, materassi, bottiglie, persino la scatola, ovviamente vuota, di un grande televisore Lg. Il bagno, o meglio quel che ne rimane, è a sinistra. Il wc è distrutto, le piastrelle sono state divelte, per terra si trovano cocci ovunque.

Per arrivare al primo piano bisogna invece salire la piccola scala a chiocciola in legno. Anche qui, la musica non cambia. Tutto sottosopra, esattamente come la terrazza, da cui la vista non è più quella di un anno e mezzo fa. Scendendo la scala esterna, compaiono un chiosco completamente gambe all’aria e la postazione delle barche a remi mai più utilizzate. Completano il tour dell’orrore quattro carcasse di auto abbandonate. Una Ford Fiesta, parcheggiata dentro la recinzione, è stata cannibalizzata quasi del tutto, mentre fuori una Lancia Ypsilon, un van della Kia e una Toyota Yaris sono coperte da un fitto strato di foglie e muffa. Quelle vetture appartengono alla famiglia di Luigi Matteoli, il presidente dell’associazione, che quando può fa un salto per accertarsi che le cose non siano peggiorate.

«Ho investito più di 300mila euro in quel circolo e ogni volta che torno a dare un’occhiata è come ricevere una pugnalata». Matteoli, che attende ancora di essere rimborsato per i danni provocati dalle piogge, di riaprire non ne vuole più sapere. «Ho ridato indietro la concessione – spiega – e non ho più intenzione di investire di nuovo sapendo che tanto le cose non cambierebbero. Quello che l’amministrazione comunale non capisce è che, fin quando non verrà fatta una pulizia efficace del Po, ciò che è successo potrebbe ricapitare ancora, anche senza il verificarsi di un’alluvione come quella di fine 2016».