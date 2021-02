Impatto fatale a Caprie, morti due motociclisti

Scontro fatale questa mattina a Caprie, sulla ex SS24, non lontano dalla cava. Due motociclisti hanno perso la vita in seguito all’impatto dei due mezzi su cui stavano viaggiando, in direzioni opposte.

Lo scontro è avvenuto frontalmente, per circostanze ancora da chiarire e che sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Susa. I due uomini che hanno perso la vita aveva 52 e 53 anni.

Uno viaggiava su una Honda, un altro su una Harley Davidson. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che non hanno potuto evitare la scomparsa dei due protagonisti dell’incidente.