Impenna sul motorino con l’amico in sella: cosa potrebbe andare storto?

Una lezione che forse non dimenticheranno: due ragazzi sfrecciano per le strade della loro città impennando. Un gesto folle e rischioso e si sa: giocando con il fuoco prima o poi ti bruci! Ed è quello che succede ai due amici: il conducente perde il controllo del mezzo e sbanda, finendo contro una recinzione e scavalcandola. L’impatto è bruttissimo, ma per fortuna i giovani sono integri e si rialzano immediatamente. Avranno imparato la lezione?