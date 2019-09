Importuna i passanti e rovescia i cassonetti: 40enne fermato in via Baretti

Giovedì scorso, poco dopo le 22, si era presentato in un negozio di via Nizza in evidente stato di alterazione, importunando i clienti e spintonando molte persone, anche quelle presenti sul marciapiede davanti all’esercizio commerciale, per poi allontanarsi in direzione di via Berthollet. Per questo motivo il titolare ha richiamato l’attenzione di alcuni agenti di polizia del commissariato Nizza, in servizio di controllo del territorio.

Poco dopo un altro esercente ha invocato l’aiuto degli agenti. L’uomo, un 40enne di nazionalità marocchina, era entrato nel suo negozio rendendosi protagonista di fatti simili: spintoni e insulti. I poliziotti si sono messi sulle sue tracce e hanno rintracciato l’energumeno in via Baretti. Manco a dirlo, stava importunando le persone a passeggio, rovesciando a terra alcuni cassonetti dell’immondizia.

Alla vista degli agenti il 40enne si è dato alla fuga e, una volta raggiunto, ha ingaggiato una tenace resistenza, opponendosi con violenza ai tentativi dei tutori dell’ordine di immobilizzarlo. Nonostante i suoi sforzi, però, alla fine l’uomo è stato assicurato alla giustizia con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Aveva appena terminato di scontare, due mesi fa, una condanna per delitti inerenti alla persona.