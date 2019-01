Imprenditori, Comuni e cittadini uniti per comprare l’autopompa

I vigili del fuoco di Caselle sono tra i più longevi della storia piemontese. I documenti comunali, infatti, parlano di loro già nel 1791. Ovvero ben 228 anni di attività al servizio della collettività. Di giorno e di notte. In settimana come nei festivi. Sempre in prima linea nello spegnere gli incendi, nell’aiutare le persone in difficoltà. Ma per portare a compimento gli oltre 200 interventi annui, i 43 pompieri volontari e i 30 operativi, hanno bisogno di mezzi all’avanguardia. Come ad esempio l’autopompa, dal valore di 180mila euro, “requisita” dal comando provinciale a corto di mezzi e che ora manca al distaccamento, costretto a operare solo con un’autobotte e una Campagnola.

Una cifra che l’associazione “Guardie a Fuoco” del presidente Stefano Sergnese da sola non può raggranellare. Di qui la decisione di dare vita ad un crowdfunding, un finanziamento collettivo che vedrà coinvolti in prima fila gli imprenditori di Caselle, come Roberto Borla e Filiberto Martinetto, importanti imprenditori del territorio, che hanno subito voluto sposare l’iniziativa “Aiutiamoli ad aiutarci”.

«Quando abbiamo appreso della volontà dei vigili del fuoco di acquistare il mezzo – spiegano Borla e Martinetto – non solo abbiamo plaudito l’iniziativa ma abbiamo subito pensato in che modo poterli aiutare. E ci è subito venuta l’idea di coinvolgere l’imprenditoria di Borgaro, Caselle, Leini e Mappano. Di un territorio di 50mila abitanti, dove in particolar modo operano i pompieri di Caselle. Ma bisogna fare un grande gioco di squadra. E tutti dovranno contribuire. Perché anche il singolo euro di un cittadino può davvero fare la differenza in questa iniziativa. Sono soldi che andranno per una lodevole causa. In fondo, chiunque di noi potrebbe avere bisogno di loro». E lo sa perfettamente Martinetto, che qualche anno fa grazie alla tempestività d’azione dei pompieri di Caselle è riuscito a salvare una delle sue aziende, colpite da un incendio.

I passi da fare sono ancora molti, visto che manca un anno alla consegna del mezzo al distaccamento. «Per ora abbiamo pagato alla ditta che lo sta realizzando ben 30mila euro – spiega Sergnese – Ne mancano ancora 150mila, anche se dobbiamo ancora conteggiare le ultime donazioni ricevute in occasione di Sant’Antonio Abate di Borgaro. Il cammino è ancora lungo ma ce la faremo». E anche i quattro Comuni stanno dando, o daranno, una mano, in questa direzione. Borgaro e Leini hanno stanziato a bilancio e concederanno a breve, rispettivamente 10mila e 5mila euro. Mappano e Caselle lo faranno a breve giro di posta.

Borla e Martinetto, in questi giorni, invieranno una lettera dettagliata – firmata dai quattro sindaci – ai colleghi imprenditori per incentivarli alla donazione. Una volta terminata la raccolta, i nomi delle aziende benefattrici compariranno su un arazzo che comparirà nel distaccamento di via Mazzini. Chi invece volesse donare una somma può farlo sul conto corrente Iban IT82K0335901600 1000000146753.