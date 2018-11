Imprese e sindacati di nuovo in piazza per dire sì alla Tav: oltre 52mila adesioni alla petizione pro-opera

Ordini professionali, associazioni d'impresa e dei lavoratori: "No a politica che non dà futuro alle imprese, al lavoro e ai nostri figli"

Imprese e sindacati di nuovo in piazza a Torino per dire sì alla Tav. L’appuntamento è per sabato prossimo. Ogni associazione deciderà “con le proprie autonomie e modalità, d’invitare tutti gli associati alla manifestazione della società civile a favore della Tav”. “Una partecipazione senza etichette, senza bandiere, senza simboli“, hanno spiegato le associazioni d’impresa, dei lavoratori di categoria e degli ordini professionali di Torino e provincia che nel pomeriggio si sono incontrati a Torino Incontra per concordare una linea d’azione comune per la crescita e lo sviluppo del territorio.

LE SIGLE CHE HANNO PARTECIPATO ALL’INCONTRO

All’incontro hanno partecipato rappresentanti di Api Torino, Confapi Piemonte, Unione Industriale Torino, Amma, Federmeccanica, Confindustria Piemonte, Cna, Confartigianato, Ascom e Confesercenti Torino, Confagricoltura Piemonte, Cia, Ance Torino e Piemonte, Collegio Edile Confapi Torino, Federalberghi Torino e Piemonte, Cdo Piemonte, Legacoop Piemonte, Confcooperative Torino/Piemonte Nord, Giovani di Yes4To, Consulta degli Ordini e Collegi Professionali Torino, Unioncamere Piemonte, Ordine degli Architetti e dei Commercialisti Torino, Fim Torino, Fismic,Fillea Cgil Torino, Fillea Cgil Piemonte, Filca Cisl Torino, Feneal Uil Piemonte.

PREVISTA ANCHE L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Nelle prossime settimane le organizzazioni d’impresa promuoveranno la convocazione a Torino dei Consigli generali nazionali su infrastrutture e Torino-Lione. Prevista anche l’organizzazione di eventi che facciano sentire “il peso del sistema economico che chiede strumenti per lo sviluppo e non per la decrescita”.

CONTRO POLITICA CHE NON TIENE CONTO REALTA’

“Non siamo contro qualcuno, ma contro una politica che non tiene conto della realtà che tutti noi viviamo ogni giorno, una politica che non dà futuro alle imprese, al lavoro e ai nostri figli. Vogliamo lavorare tutti insieme per lo sviluppo e la crescita di Torino, del suo territorio e dell’Italia”, hanno aggiunto.

OLTRE 52MILA FIRMA PER LA PETIZIONE PRO TAV

Nel frattempo hanno superato quota 52mila le adesioni alla petizione a favore della Tav Torino-Lione promossa dall’ ex sottosegretario Mino Giachino. “La gente che sente sulla propria pelle il declino di Torino- ha detto Giachino – vuole la Tav, unica occasione per il rilancio di questa città”. Per l’ex sottosegretario “la presa di posizione di oggi della sindaca Chiara Appendino, che ha detto che ‘non ci sarà una scelta calata dall’alto’, è il primo risultato rispetto a questa raccolta firme, rispetto alla manifestazione in programma sabato. Una manifestazione – ha concluso – che sara’ pacifica ed apartitica