Imprigionata per un mese in cascina: drogata e stuprata dal suo aguzzino

Ha visto i carabinieri che hanno fatto irruzione nel cascinale dove era stata tenuta prigioniera per un mese e si è messa a piangere a dirotto. Marta M., 28 anni, era una maschera di sangue e il suo corpo era coperto di ferite ed ecchimosi. La giovane donna, dedita al meretricio, è stata portata immediatamente in ospedale, mentre il suo aguzzino è stato arrestato e tradotto in carcere.

L’antefatto il 16 giugno, giorno del compleanno della giovane che in un locale di Torino conosce un uomo, Giovanni Bello di 48 anni che la convince a seguirlo a casa sua a Carmagnola. La serata termina con un rapporto sessuale, ma l’uomo obbliga la ragazza a fare uso di cocaina, poi infierisce su di lei stuprandola e colpendola ripetutamente a calci e pugni. Questa, almeno, è la ricostruzione dell’accusa che Bello respinge. La donna si ribella, vuole lasciare quella casa, ma usando le maniere forti l’uomo l’avrebbe obbligata a restare e si sospetta che l’abbia anche legata e torturata. Marta ha una sola possibilità di salvezza, quella di chiedere aiuto attraverso i social con il suo telefonino.

«Grida quanto vuoi – gli avrebbe intimato l’uomo – tanto qui siamo in aperta campagna e non ti può sentire nessuno». I messaggi di aiuto partono e giungono a destinazione, ma sono generici; chi li riceve non riesce a capire dovi si trovi la ragazza, così presenta denuncia di scomparsa e consegna i copia dei contenuti di Messenger ai carabinieri. Iniziano le indagini per individuare da dove giunga l’Sos. Intanto Bello si accorge dei messaggi inviati dalla sua prigioniera, le strappa il cellulare e lo vende lontano da Carmagnola, così da depistare gli investigatori. Ma non serve, i militari dopo un’indagine serrata, riescono a localizzare la cascina degli orrori, la circondano e ieri, armi in pugno, hanno effettuato il blitz.

La ragazza è stata liberata e ha raccontato la sua verità: sequestrata, drogata e stuprata in continuazione. Di tutt’altro tenore la deposizione dell’uomo: «È lei che ha voluto stare con me liberamente, io non l’ho costretta». Ma contro di lui ci sono le ferite e le ecchimosi sul corpo della vittima, ma anche della droga che sarebbe stata trovata nella casa di Bello. Fatto sta che allo stato dei fatti il comando provinciale dei carabinieri precisa che sulla vicenda sono ancora in corso delle indagini e i rilievi scientifici che saranno determinanti nell’accertare la verità.