Impronte di Gioele sul vetro: il giallo dell’auto di Viviana

Due piccole impronte digitali sul parabrezza riaprono il giallo di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele, morti ormai più di un mese fa nei boschi di Caronia.

Le impronte sono state trovate mercoledì, nel corso dell’esame condotto dagli investigatori della Scientifica, dai consulenti della procura di Patti e da quelli della famiglia Mondello sulla Opel Corsa di Viviana, che si trova in un garage del soccorso stradale di Brolo dal giorno dell’incidente in autostrada. In particolare, gli investigatori erano alla ricerca di tracce di sangue e per questo è stato utilizzato il luminol su tutto l’abitacolo della vettura. Alla fine, secondo le indiscrezioni emerse e in base alle immagini dell’auto “rubate” dai giornalisti presenti sul posto, sangue non ne è stato trovato ma sul lato destro del parabrezza dell’auto sono “comparse” due strisce di carta, sistemate lì per segnare il punto in cui sono state trovate delle piccole impronte che con ogni probabilità appartengono a Gioele. E che hanno riacceso l’ipotesi che il bambino sia stato sbalzato verso il parabrezza dallo scontro in galleria.

