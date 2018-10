Impunità e ipocrisia

Ci siamo, il vero segnale dell’arrivo della cattiva stagione è il ritorno del blocco del traffico, o almeno di una parte di esso, a cominciare dai veicoli considerati più inquinanti. E a ogni stagione il numero di auto e furgoni bloccati si fa più grande, la quantità di persone danneggiate più ampia.

La lotta all’inquinamento viene portata avanti con tenacia e rigore dalle istituzioni, niente da dire. E per tutto ciò che non esce dal tubo di scappamento di un’automobile? Scusate se l’accostamento pare azzardato, ma per i fumi che soffocano chi vive dalle parti di Rebaudengo che vogliamo fare?

Ci appelliamo al senso di responsabilità dei nomadi che bruciano rifiuti? O lanciamo un “semaforo” come quello per l’inquinamento da traffico e stabiliamo se il campo di via Germagnano è Euro 3 o Euro 4? La sensazione è sempre quella di una manifesta impotenza (per non dire di peggio) di chi di dovere. E poi ché al danno si aggiunge sempre la beffa, capita che nelle manifestazioni di cittadini e comitati spunti qualche politico che, bontà sua, prova a prendere a cuore la questione.

Anche se veste la casacca del partito che fino all’altro ieri governava la città e che disciplinava (si fa per dire) la questione dei campi nomadi e delle varie bidonville. Qualcuno deve aver stabilito che certe zone di Torino godono di una sostanziale extraterritorialità e impunità. E non certo da oggi. Quindi, per cortesia, risparmiateci l’ipocrisia.