Nel mondo c’è tanta gente che muore di fame, mentre da altre parti si permettono il lusso di buttare quintali e quintali di cibo in eccesso. Dove? All’aria aperta, magari. Come per esempio questo gruppo di impuniti.

Le immagini del filmato sono un colpo al cuore per chi ama il pianeta Terra e vorrebbe preservarlo dal decadimento. Migliaia e migliaia di agrumi gettati in un torrente a colpi di pala: uno scenario davvero triste.