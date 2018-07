In arrivo l’ondata d’afa: nei prossimi giorni a Torino temperature oltre i 30 gradi

L'avviso dei meteorologi: caldo asfissiante per tutta la prossima settimana

Il peggio deve ancora venire. Secondo gli esperti di meteo, infatti, una vasta ondata di afa sta per abbattersi su tutto il centro-nord, con impennate di calore che provocheranno un deciso aumento delle temperature in tutta la Valpadana.

Torino non farà eccezione. Nel capoluogo del Piemonte, così come a Milano, Brescia, Verona e in altre popolose città del Nord, le temperature percepite nei prossimi giorni supereranno addirittura i 38 gradi.

L’ondata di caldo asfissiante dovrebbe durare tutta la prossima settimana e protrarsi per i primi giorni della successiva, fino a lasciare progressivamente spazio a temperature, reali o percepite, più miti.