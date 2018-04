In autostrada sulle orme di tre allegri somarelli

Non capita tutti i giorni di mettersi in autostrada e di imbattersi in tre allegri…somarelli (o sono cavalli?) che trotterellano sul nastro d’asfalto neanche fossero normalissimi veicoli diretti chissà dove!! E’ quanto capita agli automobilisti ripresi in questo video. Quasi non sembrano credere ai loro occhi: i quadrupedi sono lì che corrono, davanti a loro, in fila indiana, uno dietro l’altro, quasi incuranti della presenza delle macchine. C’è chi rallenta per godersi lo spettacolo, chi li sorpassa, chi – come l’autore del filmato – si piazza dietro agli animali per godersi l’insolita scena…