In bici a rifornirsi di droga nel deposito abbandonato

Arrivano sia di giorno che di sera, quando l’illuminazione bassa comincia a favorire gli spostamenti tra i palazzoni e i giardini. Il punto d’incontro è sempre lo stesso: una grata arruginita, apparentemente senza alcuno sbocco. Ma quando il cliente di turno taglia in due il viale del Passante e si presenta, puntuale, sul marciapiede basta attendere pochi minuti per vedere uno spacciatore avvicinarsi alle sbarre. Il passaggio di consegne si consuma in pochi secondi. «Ed è un andazzo con cui conviviamo da mesi» racconta un residente.

Nei video e nelle foto dei nostri Amici Reporter si assiste a uno spettacolo che ha dell’incredibile. Un ragazzo in bicicletta, uno come tanti, pedala sul marciapiede. Non si sta indirizzando verso un locale e non sta nemmeno tornando a casa. A pochi metri da via Macerata frena e comincia a guardare oltre quelle grate scure che tagliano in due San Donato con Valdocco. Dentro si vede poco o nulla, solo un rudere abbandonato di proprietà di Rfi diventato casa per sbandati e spacciatori. Eppure il ragazzo sembra saperla lunga. Si ferma, tira fuori dalle tasche il cellulare e in pochi minuti ecco comparire dall’altra parte un uomo. Complice l’oscurità che divora quel terreno dimenticato dal mondo è quasi impossibile scorgere un viso. Dalle grate spunta una mano. Bastano pochi secondi perchè avvenga lo scambio: una dose di droga in cambio di qualche banconota. E poi tutti ripartono per la loro strada.

Ma in un film già visto capita di assistere di nuovo alle stesse scene. Passano pochi minuti, una quindicina all’incirca, ed ecco comparire un altro cliente. Ha persino una torcia, la punta contro il deposito. Forse per attirare l’attenzione di qualcuno. «Un via vai infinito – raccontano nel quartiere – che sembra passare inosservato ai più. Noi, purtroppo, lo conosciamo bene e da tempo chiediamo che vengano presi provvedimenti».