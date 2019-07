In camera da letto c’era il vivaio della marijuana: denunciato 34enne

La casa come un vivaio. Solo che, al posto dei fiori, si era messo a coltivare marijuana. Per questo motivo un giovane di 34 anni è stato denunciato dalla guardia di Finanza di Torino che ha scoperto la “coltivazione illegale” in un’abitazione del quartiere Borgo Vittoria, a Torino.

LA SCOPERTA DEI CANI ANTIDROGA

Le fiamme gialle sono arrivate all’appartamento della droga (e di conseguenza al suo proprietario) grazie al fiuto di Jane ed Easy, due dei cani antidroga in dotazione ai “baschi verdi”. Sono stati i due segugi della Finanza, infatti, a “fiutare” il forte odore, tipico dell’erba, mettendo le forze dell’ordine sulla giusta traccia. Le piante, tra l’altro, erano anche visibili sul balcone. E a quel punto per i finanzieri, è stato un gioco da ragazzi individuare l’abitazione, un piccolo bilocale, trasformata in serra.

LE DUE SERRE ERANO IN CAMERA DA LETTO

Una volta all’interno della casa, i militari hanno scoperto che le due serre erano state “montate” nella camera da letto ed erano accessoriate di tutto l’occorrente necessario per la coltivazione della droga: un miniventilatore, due termometri (servivano per monitorare e dunque garantire la temperatura ideale), due teli, lampade al led (da vegetazione), tubi in alluminio per l’aerazione del locale, ventole e filtri per il ricambio d’aria e tutti gli accessori destinati alla conservazione della “piantagione fuorilegge”.

TROVATE SETTE PIANTE DI CANNABIS

All’interno dell’abitazione-vivaio, le unità cinofile della Finanza hanno rinvenuto, complessivamente, sette piante di cannabis indica, semi di cannabis e un bilancino elettronico di precisione. La piantagione di marijuana e le attrezzature sono finite sotto sequestro mentre per l’uomo, inevitabile, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.