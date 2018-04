In campagna o a Dubai, Pasquetta vip

Questa volta solo i calciatori, almeno quelli di serie A, sono rimasti a casa. Ma molti degli altri Vip nostrani hanno approfittato della Pasqua e della Pasquetta per concedersi un anticipo di vacanze. Le colline senesi, in particolare quelle di Montalcino, hanno ospitato Andrea Iannone e Belen Rodriguez insieme alla sorella Cecilia e a Ignazio Moser: non poteva mancare anche per loro la classica grigliata fuori porta con un buon bicchiere di Chianti. Michelle Hunziker invece si è data all’ippica, montando a cavallo e condividendo l’esperienza con i suoi fan.

Una delle mete più gettonate per chi ha scelto il mare ancora una volta è Dubai: è volata lì Martina Colombari assieme al marito Billy Costacurta e una nutrita compagnia di amici. Negli Emirati ci sono anche la showgirl Matilde Brandi, sempre in splendida forma, e l’ex azzurro Graziano Pellè che giocando in Cina non ha problemi di campionato. La sua fidanzata, la modella Vicky Varga, ha deliziato i suoi fan con un’immagine dal letto mentre indossa intimo nero e orecchie da coniglietta.

Hanno puntato invece sulle Maldive il notissimo fashionblogger Mariano Di Vaio con la moglie Eleonora di nuovo incinta e il figlio, ma anche la collega Chiara Biasi che per riprendersi dalla storia d’amore finita con il calciatore Simone Zaza è lì con un’amica e la stessa meta è stata scelta pure da Diana Del Bufalo e dal collega attore Cristiano Caccamo.

Miami invece è in questi giorni la casa dell’ex velina Elena Barolo insieme al compagno stilista Alessandro Martorana e a giudicare dalle immagini di vita notturna si stanno anche divertendo molto. E in Florida si sono concessi una pausa pure Daniele Bossari e Filippa Lagerback, concedendosi una pausa in attesa del prossimo matrimonio, mentre Giulia Calcaterra è volata a Bali, anche se a tenerle compagnia è stato un virus intestinale, e Fabio Fulco si gode il sole su una spiaggia della Thailandia. Federica Panicucci insieme al compagno Marco Bacini si è più semplicemente spostata in Costa Azzurra, Matteo Salvini ed Elisa Isoardi hanno scelto il mare e il relax di Ischia.

E poi c’è la montagna, rigorosamente italiana: Camila Raznovich ha deciso di puntate sulla Valle d’Aosta, direzione Courmayeur, Alessia Ventura invece ha “tradito” le sue montagne torinesi per virare su Canazei, Martina Stella si è mescolata ai vip attualmente a Cortina d’Ampezzo e Samantha De Grenet si è fatta fotografare in un centro relax a Madonna di Campiglio.